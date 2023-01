«Lois & Varga»: Rachel Brosnahan spielt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Die Videosparte von Amazon hat die Miniserie mit der Schauspielerin bestellt.

Rachel Brosnahan soll die Hauptrolle in einer neuen limitierten Serie übernehmen, die bei Amazon in Arbeit ist. Die Serie trägt derzeit den Titelund basiert auf einer Kurzgeschichte von Lisa Taddeo. Miriam Battye adaptiert die Geschichte für die Leinwand, während «Bodies Bodies Bodies»-Regisseurin Halina Reijn die Regie des Pilotfilms übernehmen wird.Die offizielle Logline besagt, dass die Serie "einem frisch verheirateten Paar folgt, das auf eine kleine und gepriesene Insel zieht, nachdem es ein paradiesisches Grundstück am Meer geerbt hat. Doch kaum angekommen, treffen sie auf Varga, die einzige Stripperin und Yogalehrerin der Insel, die beginnt, ihr Leben auf unheimliche Weise zu entwirren.Die Nachricht über die Serienentwicklung hält Brosnahan im Geschäft mit Amazon, wo sie derzeit die Hauptrolle in der von der Kritik gefeierten Serie «The Marvelous Mrs. Maisel» spielt. Die Serie, die derzeit ihre fünfte und letzte Staffel vorbereitet, brachte Brosnahan vier Emmy-Nominierungen und einen Sieg als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie ein.