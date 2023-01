RTLZWEI und VOX holen gute Werte mit Doku-Soaps

Quotennews

Sowohl «Goodbye Deutschland» als auch «Die Geissens» fuhren klar über dem Senderschnitt anzusiedelnde Marktanteile ein.

VOX sendete am Montagabend eine neue Folge des bekannten Auswanderer-Formatsund erzählte Geschichten „von Schnitzelhaus bis Horrorfilm“. Das zweistündige Programm drehte sich über „Träume in den USA“, im Mittelpunkt standen Maik und seine Tochter Xenia Bischoff, die nach Florida auswanderten, um dort ein Schnitzelhaus zu eröffnen. Für die Geschichte interessierten sich 1,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem ausbaufähigen Marktanteil von 3,9 Prozent entsprach. Auch Dominik Jurczek und Marcel Walz, die einen Horrorfilm in Los Angeles umsetzen wollten, waren Teil der Sendung. 0,50 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe sorgten für sehr gute 8,7 Prozent Marktanteil.Auch bei RTLZWEI funktionierte die Doku-Soapgut, wenngleich auf einem etwas niedrigen Niveau. Die Doppelfolge über die Millionärsfamilie sahen 0,64 und 0,68 Millionen Zuschauer, darunter 0,32 und 0,33 Millionen werberelevante Seher. Auf dem Gesamtmarkt traf man mit 2,2 und 2,5 Prozent den soliden Bereich. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren tolle 5,4 und 6,0 Prozent Marktanteil drin.Im 22:15-Uhr-Slot sanken die Ergebnisse dann merklich. Die Konkurrenz des RTL-Dschungels war zu groß. Eine Wiederholung vonbehielt nur noch 0,47 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sackten auf 3,2 und 4,8 Prozent. RTLZWEI wiederholte, blieb damit zwar etwas stabiler, aber mehr als 0,32 Millionen Zuschauer und 4,0 Prozent in der Zielgruppe waren auch hier nicht drin.