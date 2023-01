Primetime-Check

Wie lief es für Louis Klamroths zweiten «Hart aber fair»-Auftritt? Konnte die Free-TV-Premiere von «Rate you Date» in Sat.1 überzeugen?

Am Montagabend führte um 20:15 Uhr kaum ein Wenig am ZDF vorbei, dasvor 9,44 Millionen Zuschauern ausstrahlte. Mit einem Marktanteil von 33,1 Prozent holte sich der Mainzer Sender klar die Marktführerschaft. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,9 Prozent gemessen.undsahen im Anschluss noch 4,95 und 2,70 Millionen. Die Marktanteile sanken auf 20,1 und 16,9 Prozent sowie 8,5 und 6,5 Prozent.Das Erste hatte mit dem zweiten-Teil nur bei den Jüngeren etwas entgegenzusetzen. Insgesamt sahen die Naturdoku 2,29 Millionen, was schwachen 8,0 Prozent entsprach. 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für ordentliche 9,1 Prozent.brach danach aber komplett ein. Die zweite Ausgabe mit Moderator Louis Klamroth behielt ab 21:00 Unr nur noch 2,05 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 7,7 und 5,3 Prozent. Dieinformierten danach 2,50 Millionen Menschen, auf dem Quotenmarkt ging es damit aufwärts auf 12,7 respektive 7,2 Prozent.Das Privatfernsehen wurde von RTL dominiert, das mitundgrandiose Ergebnisse einfuhr. Das Quiz sahen 3,69 Millionen Zuschauer, es wurden 13,4 Prozent Marktanteil gemessen. Die Reality-Show sorgte für 3,29 Millionen Zuschauer und 20,8 Prozent. In der Zielgruppe stiegen die Werte von 0,93 auf 1,22 Millionen und 16,2 auf 33,9 Prozent. VOX zeigte eine neue Ausgabe vonvor 1,08 Millionen Sehern. In der Zielgruppe erreichte der Kölner Sender tolle 8,7 Prozent. RTLZWEI überzeugte mit einer-Doppelfolge 0,64 und 0,68 Millionen Zuschauer zum Einschalten. In der Zielgruppe markierte der Münchner Sender 5,4 und 6,0 Prozent.In Sat.1 ging die Free-TV-Premiere vonvöllig unter. Nur 0,55 Millionen Zuschauer sahen den Spielfilm, darunter 0,25 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen bei schwachen 2,1 Prozent bei allen und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben überzeugte mit zwei-Folgen und 10,2 und 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 0,86 und 0,93 Millionen ein.sahen 0,60 und 0,52 Millionen, der Marktanteil sank auf 8,0 und 7,5 Prozent.unterhielt 0,44 Millionen, während0,36 Millionen Zuschauer verfolgten. Bei den Umworbenen setzte es jeweils 6,5 Prozent. Kabel Eins vertraute aufund lockte 0,78 Millionen Zuschauer an. 4,1 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten waren die Folge.