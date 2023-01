Amazon trennt sich wahrscheinlich von Jeremy Clarkson

England

Die letzte Fernsehsendung wurde mit dem ehemaligen «Top Gear»-Star nicht ausgestrahlt.

Eine virtuelle Pressekonferenz für Jeremy Clarksons Prime-Video-Serie «Clarkson's Farm», die am Dienstagmorgen stattfinden sollte, wurde abgesagt. Die Veranstaltung – die geplant war, bevor die Kolumne des Moderators über Meghan Markle in der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ im Dezember veröffentlicht wurde – war in den letzten Wochen trotz der darauf folgenden Kontroverse immer noch geplant gewesen. Die Sendung wurde jedoch am Montag um 18 Uhr britischer Zeit abgesagt, nur wenige Stunden nachdem Clarkson auf Instagram eine erneute Entschuldigung gepostet hatte, und „Variety“ berichtete, dass sich Prime Video von der umstrittenen Figur trennen werde.Ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex gab am Montagnachmittag eine Erklärung zu dieser Angelegenheit ab. "Am 25. Dezember 2022 schrieb Mr. Clarkson ausschließlich an Prinz Harry, den Herzog von Sussex. Der Inhalt seiner Korrespondenz wurde als privat und vertraulich gekennzeichnet. Während Herr Clarkson sich heute erneut öffentlich entschuldigt hat, bleibt sein langjähriges Muster des Verfassens von Artikeln, die Hass-Rhetorik, gefährliche Verschwörungstheorien und Frauenfeindlichkeit verbreiten, zu thematisieren", heißt es in der Erklärung. "Wenn nicht jeder seiner anderen Artikel auch 'in Eile' geschrieben wurde, wie er behauptet, ist es klar, dass dies kein isolierter Vorfall ist, der in Eile geteilt wurde, sondern eher eine Reihe von Artikeln, die in Hass geteilt wurden."Quellen berichten „Variety“, dass der Streaming-Dienst nicht mit Clarkson über die bereits in Auftrag gegebenen Staffeln von «The Grand Tour» und «Clarkson's Farm» hinaus arbeiten wird. Das bedeutet, dass der berühmt-berüchtigte «Top Gear»-Moderator wahrscheinlich nach 2024 nicht mehr in neuen Sendungen auf Prime Video zu sehen sein wird, obwohl es durchaus möglich ist, dass eine letzte «Grand Tour»-Episode bis ins Jahr 2025 übertragen wird.