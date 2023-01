Peter Maffay feiert Tabalugas Geburtstag in Sat.1

TV-News

Gemeinsam mit Maite Kelly, Wincent Weiss und Johannes Oerding feiert Peter Maffay den 40. Geburtstag des kleinen grünen Drachens. Im Frühjahr soll es eine große TV-Gala geben.

Vor 40 Jahren taten sich Rockmusiker Peter Maffay, dessen Textautor Gregor Rottschalk und der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski zusammen, um einem kleinen grünen Drachen namens Tabaluga Leben einzuhauchen. Das Jubiläum soll gebührend im Fernsehen gefeiert werden – im Rahmen einer Gala beim Privatsender Sat.1 , für den Maffay zuletzt bei «The Voice of Germany» vor der Kamera stand. Bildergarten Entertainment wird am 12. Februar die Showin Berlin aufzeichnen, die im Frühjahr beim Bällchensender ausgestrahlt werden soll.Neben Maffay stehen Maite Kelly, Wincent Weisss und Johannes Oerding sowie „viele andere Tabaluga-Freunde“ auf der Gästeliste. „Tabaluga, das ist eine Zeitreise, ein Zug, auf den im Laufe der Jahre viele Mitreisende aufgesprungen sind“, erklärt Maffay in einer von Sat.1 verschickten Mitteilung am Dienstag. „Unser kleiner grüner Freund ist lebendiger denn je und verkörpert nach wie vor jene Werte, die im Leben wichtig sind: Respekt im Umgang miteinander, Empathie und den nie nachlassenden Willen, den Schwachen, ob jung oder alt, zu helfen. Zusammen mit seinen Freunden wollen wir Tabalugas 40. Geburtstag feiern, zurück und vor allem nach vorne blicken, getreu dem Motto: 'Ich wollte nie erwachsen sein.' Ihr könnt Euch auf viele Überraschungen freuen!“, verspricht die Musiklegende.Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann fügt an: „Tabaluga hat meine Kinder heute genauso verzaubert wie einst mich als Kind. Tabaluga schafft, was heute selten gelingt: Tabaluga verbindet Generationen. Deshalb ist es Sat.1 und mir eine besondere Ehre, gemeinsam mit Peter Maffay Tabalugas 40. Geburtstag zu feiern. Das wird ein besonderes Fest – für viele Generationen.“Wie es mit Peter Maffay bei «The Voice of Germany» weitergehen wird, ließ der Sender zuletzt offen. Zwar sind bei ProSieben und Sat.1 derzeit Casting-Aufrufe für die neue Staffel im Programm, bei denen auch Peter Maffay zu sehen ist, doch die Sendergruppe wollte Maffay als Coach auf Anfrage dieser Redaktion nicht bestätigen. Es hieß lediglich, dass man die Coaches rechtzeitig bekannt geben werde.