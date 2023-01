Buchclub

Der Journalist Jonathan Rauch erklärt mit Esprit und Wortwitz, wie Trolle arbeiten.

Der US-amerikanische Erfolgsautor und Journalist Jonathan Rauch befasst sich in seinem neuen Werk mit einem sehr aktuellen und brisanten Thema, wie es der Buchtitel bereits ankündigt. Es geht um die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit. Sie sollte stets die unverbrüchliche Kommunikationsbasis in einer Demokratie sein.Doch was ist mit all den Fake-News, Verschwörungstheorien, den Internet-Trollen und der sogenannten Cancel Culture? Jede Seite beansprucht die Wahrheit für sich selbst. Ein harter, teils unfairer Kampf um die Meinungshoheit tobt in den sozialen Medien von Facebook bis YouTube. Besonders sogenannte Trolle treten verbal unter die Gürtellinie und schrecken dabei vor den abenteuerlichsten und absurdesten Lügen nicht zurück. Es werden sogar gefälschte Videos als Beweismaterialien im Internet eingestellt. Falsche Augenzeugen kommen zu Wort. Zu fast jeder Darstellung findet man heutzutage als Pendant eine Gegendarstellung. Wer blickt da, in der an sich bereits komplexen Medienlandschaft noch durch?Jonathan Rauch greift mit pfeilspitzer Schreibfeder und mit rasierklingenscharfer Zunge, sowie mit einem erlesenen amerikanischen Humor dieses ernste Gesellschaftsproblem auf. Er erklärt mit Esprit und Wortwitz anschaulich und anhand von vielen Beispielen, wie Trolle sowie selbsternannte Shitlords Desinformationskampagnen organisiert verbreiten. "Sie wollen die Zone mit Scheiße fluten!", zitiert der Autor diese Trolle, den Abschaum des Worldwide Webs. Solche Soziopathen wissen ganz genau, dass Informationen Macht bedeuten und diese Trolle wollen unbedingt die Macht an sich reißen. Zu mindestens wollen sie bestehende demokratische Strukturen unterwandern und zerstören. Zitat Rauch: Desinformation ist ein alter Feind mit neuen Waffen und mächtigen Freunden." Und diese mächtigen Freunde findet man nicht allein nur im Kreml, sondern bereits in den eigenen Reihen, wie wir aus dem Buch erfahren. Ganz an der Spitze des Eisbergs thront das rechtspopulistische Nachrichten Portal "Breitbart News Network", welche täglich haarsträubenden Falschmeldungen raushaut."Was wäre, wenn man alles machen könnte?", fragt Jonathan Rauch und geht in einer sozialphilosophischen Betrachtung auf Platons Werk "Staat" ein. Hier wird die zentrale Frage gestellt, was wohl wäre, wenn man für seine Handlungen nicht mehr zu Rechenschaft gezogen oder bestraft wird. Dabei geht es um einen Zauberring, der unsichtbar macht und somit ermöglicht, jede Schandtat ungesehen begehen zu können. Rauch mahnt in seiner Troll-Epistemologie, dass man den Trollen in der Zivilgesellschaft keinen Spielraum lassen dürfe, damit solche Soziopathen und ihre Unterstützer eben nicht solche Kräfte des platonischen Unsichtbarkeitsringes erlangen. Zitat: "Sie können ungestraft nach Belieben lügen, mobben, vandalieren und belästigen. Können sie sich durchsetzen, dann treiben sie uns zu einem Hobbes'schen Krieg aller gegen alle zurück, in dem die Realität in tausend Teile zersplittert und Informations-Warlords einen Einfluss ausüben, der in keinerlei Verhältnis zu ihrer realen Macht oder politischen Anziehungskraft steht." Dieses spannendes Sachbuch ist in gebundener Ausgabe mit Schutzumschlag sowie als E-Book beim Hirzel Verlag erschienen und umfasst 416 informative Seiten.