«Gestern waren wir noch Kinder» verliert zum Finale weiter

Quotennews

Dennoch setzte sich das ZDF mit dem dritten Teil der Reihe klar und deutlich an die Spitze des Primetimeprogramms.



Das ZDF setzte gestern auf den dritten und damit letzten Teil des Familiendramas. Während am Montag 5,30 Millionen Zuschauer mit von der Partie waren, schalteten am Tag darauf noch 4,80 Millionen Fernsehende ein. So sank der Marktanteil von hohen 19,7 auf weiterhin gute 18,0 Prozent. Bei den 0,52 beziehungsweise 0,47 Millionen Jüngeren fiel die Quote mit 8,6 sowie 8,5 Prozent recht ähnlich aus.Der Abwärtstrend setzte sich jedoch auch beim Finale des Dreiteilers fort. So fanden gestern Abend noch 4,46 Millionen Interessenten auf den Sender, wodurch die Quote weiter auf 16,6 Prozent zurückfiel. Noch größere Verluste musste man bei den 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen hinnehmen. Hier ging es für die Sendung erstmals unter den Senderschnitt, so dass sich das ZDF mit einem soliden Marktanteil von 7,2 Prozent zufriedengeben musste.Dennoch schob man sich vor Das Erste , wo der Krimigezeigt wurde. Bei 3,74 Millionen Fernsehenden stand hier ein guter Marktanteil von 13,9 Prozent auf dem Papier. Deutlich schwächer präsentierte sich der Film bei den 0,35 Millionen Jüngeren, wo es nur für eine akzeptable Quote von 6,2 Prozent reichte. Die Dokureiheknüpfte mit 1,75 Millionen Zuschauern und einer mauen Sehbeteiligung von 7,6 Prozent an. Auch die 0,25 Millionen jüngeren Neugierigen fielen nun auf einen ausbaufähigen Marktanteil von 5,2 Prozent zurück.