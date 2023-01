Donna Mills soll «The Rookie: Feds» anschieben

US-Fernsehen

Am kommenden Dienstag ist die Schauspielerin eine berühmte Kosmetikerin.

Donna Mills hat eine Gastrolle in der Episode vom 17. Januar der ABC-Krimiserie. In der Episode mit dem Titel "Out for Blood" spielt Mills Layla Laughlin, eine berühmte Kosmetikerin, die laut der Charakterbeschreibung von ABC "bescheidene Anfänge" hatte und "als alleinerziehende Mutter begann, die ihren Weg machte, indem sie in ihrer Küche Hautpflegeprodukte entwickelte".Im «The Rookie»-Spin-off spielen Niecy Nash-Betts als Special Agent Simone Clark, Frankie R. Faison, James Lesure, Britt Robertson, Felix Solis und Kevin Zegers. Alexi Hawley und Terence Paul Winters haben die Serie mitentwickelt und fungieren auch als ausführende Produzenten und Co-Showrunner.Laut der Ankündigung für "Out for Blood" stellt die Episode Zegers' Charakter in den Mittelpunkt: "Während die Einheit ein Mordopfer untersucht, dessen Körper blutleer ist, erregt der grausige Fall die Aufmerksamkeit einer True-Crime-Show, und Brendon teilt seine 'Vampir-Cop'-Expertise, um bei der Lösung des Falles zu helfen.“