«A Spy Among Friends» läuft ab März

MGM+ hat auch mehr von «From» angekündigt.

Im Rahmen der „Television Critics Association's 2023 Winter Press Tour“ hat MGM+-Chef Michael Wright (bis zum 15. Januar noch als Epix bekannt) ein Programm- und Entwicklungsprogramm enthüllt, das Premierentermine für mehrere Serien beinhaltet."Es ist ein neuer Anfang für unseren Dienst, da wir den Zuschauern am 15. Januar MGM+ und sein unverwechselbares Markenversprechen vorstellen. MGM+ wird an das ikonische und geliebte Erbe des Studios anknüpfen, mit filmischen, anspruchsvollen und mitreißenden Geschichten, die das Publikum liebt", so Wright in einer Erklärung. "Wir bauen unser reichhaltiges Angebot an Inhalten aus, das aus Original-Fernsehserien und Blockbuster-Filmen besteht, die die Marke MGM feiern."Der neu gestaltete lineare Premium-Kanal und Streaming-Dienst wird am 15. Januar mit der Premiere von Staffel drei vonstarten. Die Dramaserie wurde von Chris Brancato und Paul Eckstein entwickelt und wird von Forest Whitaker produziert. Die Premiere vonist für den 12. März geplant.Auf das Drama folgt der zweite Teil von, der am 23. April Premiere haben soll. Die Sci-Fi-Horrorserie wird von John Griffin («Crater») entwickelt und produziert. Die Erstausstrahlung vonist am 5. Februar. Die auf dem Leben des berüchtigten Juwelendiebs Jack Roland Murphy basierende Doku-Serie ist von R.J. Cutler geschrieben und inszeniert und wird von Brian Grazer und Ron Howard von Imagine Entertainment produziert.