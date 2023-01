CNN arbeitet an der Überarbeitung des Sendeplans

US-Fernsehen

Künftig will man wohl vermehrt wieder eine Art Newsroom-Gefühl vermitteln.

Der von Warner Bros. Discovery unterstützte Nachrichtensender will ein neues, dynamisches On-Air-Format einführen, bei dem viele seiner Mitarbeiter nicht mehr wie gewohnt hinter dem Schreibtisch sitzen, sondern vor der Kamera mehr Energie erzeugen sollen, indem einige der Echtzeit-Nachrichten des Senders in voller Länge gezeigt werden. Die neue Präsentation wird während vieler Tageszeiten des Senders zum Einsatz kommen, sagt Chris Licht, CNNs Chairman und CEO, der in einem Interview andeutete, dass er plant, gegen Ende des ersten Quartals und zu Beginn des zweiten Quartals dieses Jahres ein deutlich überarbeitetes Tagesprogramm vorzustellen."Unser Ziel ist es, eine unglaubliche Nachrichtensendung zu machen, bei der rund um die Uhr so viele Informationen aus der ganzen Welt eintreffen, und diese Energie auf authentische Weise auf Sendung zu bringen", sagte Licht dem US-Branchendienst „Variety“. Die Pläne würden viele Stunden zwischen 9:00 Uhr morgens – nach dem Ende des neuen CNN-Morgenprogramms – und 16:00 Uhr betreffen, und einige der Konzepte werden wahrscheinlich auch im Spätnachmittagsprogramm auftauchen. "Alles liegt auf dem Tisch", sagt Licht. "Wir fangen wirklich bei Null an"."Unsere Moderatoren sind Journalisten, und ein Teil der Aufregung und Energie, die Sie gesehen haben, kam von Leuten, die am Set saßen und berichteten, während sie moderierten", sagt Licht. Der Geschäftsführer hat nur wenige Details zu seinen Plänen für die Tageszeit genannt, aber Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind, glauben, dass CNN ein Konzept für eine "Nachrichtenzentrale" in Betracht ziehen könnte, bei dem mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind, von denen viele nicht hinter einem traditionellen Schreibtisch oder einer Station sitzen.