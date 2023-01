Stephanie McMahon tritt als Co-CEO von WWE zurück

Köpfe

Mit dem Rücktritt von McMahon wird Nick Khan künftig der alleinige Chef der Liga sein.

Stephanie McMahon hat ihren Rücktritt von der WWE bekannt gegeben. McMahon verkündete ihren Rücktritt in einem Statement, das sie auf ihren offiziellen sozialen Medien veröffentlichte. Zu Beginn erinnerte sie die Fans daran, dass sie Mitte 2022 eine Auszeit von WWE genommen hatte, die unterbrochen wurde, als sie gebeten wurde, als Co-CEO und Vorstandsvorsitzende zu fungieren, nachdem gegen ihren Vater, Vince McMahon, wegen sexuellen Fehlverhaltens ermittelt worden war. Vince zog sich schließlich im Juli aus dem Unternehmen zurück, kehrte aber vor weniger als einer Woche zurück, indem er sich selbst zum Vorstandsvorsitzenden ernannte und seine Autorität als Mehrheitsaktionär nutzte."Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich darauf bin, das meiner Meinung nach großartigste Unternehmen der Welt geleitet zu haben, an der Seite eines bemerkenswerten Führungsteams und einer der stärksten Führungskräfte, die ich in meinem Co-CEO, Nick Khan, kennengelernt habe", schrieb Stephanie McMahon."WWE ist in einer so starken Position, dass ich beschlossen habe, in meinen Urlaub zurückzukehren und mit meinem offiziellen Rücktritt einen Schritt weiterzugehen", fuhr sie fort. Sie schloss mit den Worten an die WWE-Fans: "Danke für alles. Damals. Jetzt. Auf ewig. Zusammen."