Hat geschmeckt: Rehrücken gebettet auf Kartoffel-Trüffel-Püree

Quotennews

Eine neue Folge von «Das perfekte Dinner» war sehr gefragt. Danach war die neue Retter-Doku aber kein Hit.

Der 33-jährige Basar kochte am Dienstagvorabend um sein Leben: Denn er möchte, das derzeit in Düsseldorf gastiert, gewinnen. Seine vier Gästen bekamen ein Teriyaki-Lachssteak auf Algensalat serviert, als Hauptgericht wurde Rehrücken gebettet auf Kartoffel-Trüffel-Püree gereicht. 1,27 Millionen Menschen sahen das Essen plus die nette Homestory, die starke 5,2 Prozent Marktanteil holte. Mit 0,28 Millionen jungen Menschen fuhr man 6,4 Prozent Marktanteil ein.Eindrucksvolle Bilder lieferte auch die Retter-Doku, die VOX ab 20.15 Uhr zeigte. Im Mittelpunkt stand unter anderem die Humanitiy1, die ein Flüchtlingsboot vor dem Kentern retten musste. Unterdessen war in Brandenburg ein Waldbrand außer Kontrolle. Zwischen 20.15 und 22.15 Uhr sahen allerdings nur 0,56 Millionen Menschen beizu, sodass der Marktanteil bei sehr schlechten 2,2 Prozent lag. Bei den Umworbenen fuhr man immerhin 0,28 Millionen ein, das bedeutete 5,2 Prozent.Viereinhalb Jahre hatte die-Ausgabe vom vergangenen Abend auf dem Buckel. Damals testen die Teilnehmer unter anderem eine Reisedusche mit Wanne und ein Grammophon. 0,41 Millionen Menschen wollten sich das Thema erneut anschauen, der Marktanteil wuchs nicht deutlich an: Immerhin waren 2,9 Prozent möglich. Die VOX-Produktion sicherte sich 0,13 Millionen und sorgte für 4,5 Prozent.