«Doctor Who»: Jemma Redgrave kehrt zurück

England

Damit dürfen sich die Fans auf neue Abenteuer der Abteilung UNIT freuen.

Jemma Redgrave wird ihre Rolle wieder aufnehmen und Aneurin Barnard wird sich der Besetzung der langjährigen und beliebten BBC-Serieanschließen. "UNIT kehrt zurück! Jemma Redgrave kehrt als Kate Lethbridge-Stewart zurück, und UNIT, die langjährige Organisation zur Verteidigung der Erde, kehrt in der nächsten Staffel von «Doctor Who» zurück“, teilte die BBC mit.„Aneurin Barnard wird als der mysteriöse Roger ap Gwilliam in die Serie aufgenommen“ heißt es weiter in einem Tweet der offiziellen Doctor-Who-Seite. Barnard war unter anderem in «Peaky Blinders», «Dunkirk» ► und «1899» zu sehen.«Doctor Who» wurde 1963 ins Leben gerufen und folgt den Abenteuern eines Time Lords, bekannt als The Doctor, einem außerirdischen Wesen mit menschlichem Aussehen. Der Doctor bereist das Universum in einem zeitreisenden Raumschiff namens Tardis.