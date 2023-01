Joyn startet zahlreiche FAST-Channels

TV-News

Der Streamingdienst Joyn aus dem Hause ProSiebenSat.1 hat die Zeichen der Zeit erkannt und startet nach der Einstellung von Joyn Primetime ab sofort insgesamt 16 neue FAST-Channels, als kostenlose, werbebasierte Streamingkanäle, die thematisch gebündelte Inhalte abspulen. Die neuen Themen-Streams, die unter dem Label "24/7" laufen, greifen auf Inhalte zurück, die auf Abruf zur Verfügung stehen und werden themenbasiert in einer Playlist abgespielt. Die Joyn Nutzer können beim Durchzappen des Programmführers innerhalb von "24/7" die kuratierten Formate von vorne starten oder zu einem der nächsten Formate in der Auswahl springen.Die Themen-Streams "24/7" sollen zunächst sukzessive ausgerollt und in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung des Streamingdienstes. Zu den nun gestarteten 16 On-Demand-Streams zählen unter anderem „Joko & Klaas“ mit Episoden aus verschiedenen Formaten der beiden Entertainer. Außerdem hat „Slavik“ einen eigenen Kanal, der aus den Formaten «Nicht erregen, [[Das Gefangenenexperiment» und «Slavik – Auf Staats Nacken» besteht. Formatbasierte Channels haben «X-Factor: Das Unfassbare», «K11 – Kommissare im Einsatz», «Under the Dome», «The 4400», «Being Human», «Anna und die Liebe», «Sanctuary», «Ein Engel auf Erden» und «Emily Erdbeer».Weitere FAST-Channels sind „Action-Filme“ mit Action-Inhalten der Moviedome-Mediathek, „Workout“ mit allen Serien aus der Cyberobics-Mediathek, „Komödien“ mit Comedy-Inhalten aus der Netzkino-Mediathek sowie „True Crime“ mit Episoden aus den Formaten «Unsolved Mysteries», «Murder in Amish Country», «The Night Caller» und «In the Cold Dark Night» und „Kids“ mit kindgerechten Inhalten aus der Mediathek von „RiC“.„FAST' ist das Buzzword des Jahres in der Medienbranche. Mit unseren neuen Themen-Streams gehen wir für Joyn jetzt den ersten Schritt in Richtung 'Free Ad-Supported Streaming TV' und ebnen den Weg für neue werbefinanzierte Angebote auf Abruf auf Joyn. Mit diesem Schritt bieten wir unseren Nutzer*innen einen noch einfacheren und entspannteren Zugang zu ihren Lieblingsinhalten“, erklärt Tassilo Raesig, Chief Executive Officer bei Joyn.