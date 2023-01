«Picard» könnte weitergehen

US-Fernsehen

Patrick Stewart ist für eine vierte Staffel offen.

Während seiner Präsentation auf der Television Critics Association's 2023 Winter Press Tour hat Paramount+ neue Teaser für die dritte und letzte Staffel vonvorgestellt, die am 16. Februar Premiere feiert. Während des Panels über die Serie schien das Team hinter der Serie jedoch nicht so sicher zu sein, dass dies das Ende sein würde."Wer weiß?", sagte der ausführende Produzent Alex Kurtzman, als er nach dem Ende der Serie gefragt wurde, wobei der Hauptdarsteller Patrick Stewart sagte, dass er offen für einen erneuten Auftritt wäre, wenn die Serie "die Arbeitsqualität" der ersten drei Staffeln beibehalten könnte. Er merkte auch an, dass die Handlungsstränge der letzten Staffel absichtlich "Türen offen lassen".In der Serie spielt Stewart die Rolle des Jean-Luc Picard, den er sieben Staffeln lang in «Star Trek: The Next Generation» spielte. LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan und Michelle Hurd spielen ebenfalls mit.