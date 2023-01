Canal+ schließt Übernahme von OCS ab

International

Man hat die Pay-TV-Sparte und der Filmabteilung von Orange, Frankreichs führender Telekommunikationsgruppe, übernommen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Canal+ alleiniger Anteilseigner sowohl von OCS als auch von Orange Studio wird, das sich mit der Produktion von Serien sowie der Koproduktion und dem Kinoverleih von Filmen beschäftigt. Canal+ nannte keine Zahlen im Zusammenhang mit der Vereinbarung.OCS ist nach Canal+ der zweite lokale Pay-TV-Dienst in Frankreich. Orange Studio hat bisher 200 Titel koproduziert und verfügt über eine Bibliothek von mehr als 1.800 Fernsehserien und Filmen, darunter Michel Hazanavicius' «The Artist» und Florian Zellers «The Father», die beide mit dem Oscar ausgezeichnet wurden."Seit der Gründung von OCS und Orange Studio hat sich der Wettbewerb im TV-Sektor weiter verschärft, insbesondere für OCS durch das Aufkommen mächtiger globaler Plattformen", so Canal+ in einer Mitteilung. "Vor diesem Hintergrund wollte Orange die Entwicklung dieser beiden Bereiche schützen und gleichzeitig die Arbeitsplätze und die Vorfinanzierung von Filmen sichern", heißt es in der Mitteilung weiter.