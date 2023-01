«Pitch Perfect: Bumper in Berlin» geht weiter

US-Fernsehen

Die junge Serie stammt auch tatsächlich aus der deutschen Hauptstadt.

Das Comedy-Serien-Spin-offdes-Filmfranchise debütierte ursprünglich am 23. November auf dem Streamer. In der Serie kehrt Adam Devine als Bumper Allen zurück, der nach Deutschland zieht, um seine Musikkarriere wiederzubeleben, als einer seiner Songs in Berlin zum Hit wird."Wir wussten, dass die Fans der «Pitch Perfect»-Franchise «Bumper in Berlin» in den höchsten Tönen loben würden und es genießen würden, eine neue Seite des Charakters von Adam Devine zu sehen", sagte Susan Rovner, Chairman of Entertainment Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Zusammen mit unseren Partnern bei UTV haben Megan Amram, Elizabeth Banks und Max Handelman eine unglaublich einzigartige und charmante Geschichte mit einer neuen Sichtweise auf ikonische Songs geschaffen. Wir können es kaum erwarten, mit dem Peacock-Publikum weiter in diesen neuen Hit einzutauchen."Neben Devine gehören Flula Borg, Sarah Hyland, Lera Abova und Jameela Jamil zum Cast der ersten Staffel. Laut NBCU war die Serie die größte Comedy-Premiere in der Geschichte von Peacock , da sie an ihrem Startwochenende von mehr Zuschauern gesehen wurde als jede andere Original-Comedy von Peacock bis heute.