Dan Hernandez verlängert mit 20th Television

Außerdem wird ein Vertrag mit dem Schwesterstudio ABC Signature abgeschlossen.

Mit der Premiere der animierten Komödiebei Hulu, haben die Showrunner Dan Hernandez und Benji Samit ihre Beziehung zu Disney erweitert. Das Duo hat einen neuen Mehrjahresvertrag mit 20th Television Animation abgeschlossen, der nun auch die Entwicklung von Live-Action-Projekten mit ABC Signature beinhaltet. Im Rahmen der Vereinbarung werden Hernandez und Samit unter ihrer Firma Hermit House neue Zeichentrick- und Live-Action-Serien für alle Plattformen entwickeln."Dan und Benji sind äußerst talentierte Autoren mit einer wirklich einzigartigen Sensibilität und einer urkomischen Stimme", sagten Marci Proietto, Executive VP von 20th TV Animation, und Jonnie Davis, Präsident von ABC Signature, in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir sind seit Jahren von ihrer Arbeit besessen und freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit ihnen im Animationsbereich fortzusetzen, und wir sind begeistert, ihre Entwicklung innerhalb unseres Studios auf den Live-Action-Bereich auszuweiten.""Wir freuen uns sehr, unsere kreative Partnerschaft mit 20th Television Animation und ABC Signature zu erweitern", so Hernandez und Samit in einer Erklärung. "Die Zusammenarbeit mit Marci Proietto und Chris Cikowski sowie Jonnie Davis und Tracy Underwood ist ein wahr gewordener Traum. Wir hoffen, dass wir für immer zusammen sein können, oder zumindest bis die Kinder aufs College gehen."