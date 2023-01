Kate Hudson unterschreibt Musik-Vertrag

Vermischtes

Aus diesem Grund hat sie sich von Vertretern aus Nashville beraten lassen.

Kate Hudson, die ein baldiges Debütalbum ankündigt, hat bei Jason Owen und seiner Sandbox Entertainment Group unterschrieben, um ihre musikalischen Bestrebungen exklusiv zu managen. Sie reiht sich damit in die Liste der in Nashville ansässigen Managementfirma ein, zu der auch die Hitmacher Kacey Musgraves, Dan + Shay, Kelsea Ballerini und Faith Hill gehören."Musik war schon immer mein Dreh- und Angelpunkt", so Hudson in einem Statement. "Ich fühle mich endlich bereit, mein Leben mit anderen zu teilen, denn es ist sehr persönlich für mich, fast wie ein musikalisches Memoir. Das Schreiben dieses Albums in den letzten anderthalb Jahren war eine höchst erfreuliche und intensive Erfahrung, und ich könnte mich nicht mehr darauf freuen, es gemeinsam mit Jason in die Welt zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, mit ihm bei diesem und anderen kreativen Unternehmungen durchzustarten.""Kate Hudson ist ein Superstar unserer Generation", so Owen, Gründer und Präsident/CEO von Sandbox. "Ähnlich wie andere Ikonen aus Film und Bühne – von Judy Garland bis Lady Gaga – ist Kate eine vielseitige Entertainerin, die eindeutig eine tiefe Verbindung zur Musik hat. Ich könnte mich nicht mehr geehrt und aufgeregter fühlen, dabei zu helfen, ihre brillante Musik in die Welt zu bringen und mit einem so unglaublichen Talent, aber vor allem einem so wunderbaren Menschen zu arbeiten. Große Dinge werden kommen."