Übergangslösung für MDR-Kommunikationsabteilung

Vermischtes

Nach dem Ausscheiden von Anika Giese übernehmen Unternehmenssprecher Michael Naumann und Michael Gentsch die Leitung der Hauptabteilung Kommunikation kommissarisch.

Der MDR stellt sich in diesem Jahr an der Spitze neu auf, denn die aktuelle Intendantin Karole Wille wird nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Zuletzt hatte Anika Giese ihren Abschied vom Mitteldeutschen Rundfunk zum Ende dieses Monats angekündigt. Sie kam als Leiterin der Hauptabteilung Kommunikation erst vor einem halben Jahr an Bord. Nun hat sich der MDR für eine Nachfolgelösung entschieden, peilt dabei aber zunächst keine langfristige Besetzung an. Dies soll mit dem neuen Intendanten entschieden werden.Die Leitung der Hauptabteilung Kommunikation wird ab 1. Februar 2023 bis auf Weiteres kommissarisch besetzt. Die Leitungsfunktion und damit Gesamtverantwortung übernimmt Unternehmenssprecher Michael Naumann zusätzlich zu seinen Aufgaben als Abteilungsleiter Presse und Information. Unterstützt wird er von Michael Gentsch, stellv. HA-Leiter und Abteilungsleiter Marketing, der ebenfalls zusätzlich fachliche Führungs- und Steuerungsaufgaben kommissarisch übernehmen wird. Die Amtszeit von MDR-Intendantin Karola Wille endet am 31. Oktober 2023.„Ich möchte mich ganz herzlich bei Michael Naumann und Michael Gentsch für ihre Bereitschaft bedanken, die zusätzlichen Aufgaben in den nächsten Monaten kommissarisch zu übernehmen. Die kontinuierliche und professionelle Kommunikationsarbeit des MDR nach innen und außen ist und bleibt ein Schlüsselfaktor in unserer strategischen Weiterentwicklung. Für eine dauerhafte Nachbesetzung der Hauptabteilungsleitung möchte ich das aktuelle Auswahlverfahren für eine Intendantin bzw. einen Intendanten abwarten“, erklärt MDR-Intendantin Karola Wille.