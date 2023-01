42 holt ehemaligen Netflix-Manager

Köpfe

Die Produktionsfirma, die in Los Angeles und London sitzt, hat einen Comedy-Chef eingestellt.

Die in Los Angeles und London ansässige Management- und Produktionsfirma 42 («The Silent Twins») hat den ehemaligen Netflix- und Tiger Aspect-Produktionsleiter Ben Cavey («Bad Education») in die neu geschaffene Position des Head of Comedy and Entertainment berufen.Von der 42-Niederlassung in Los Angeles aus wird Cavey die Expansion des Unternehmens in diese beiden Genres vorantreiben, Projekte produzieren und Talente für Fernsehen und Film ohne Drehbuch und mit Drehbuch managen. Cavey wird sich auch auf die Entwicklung von Projekten konzentrieren, die im Rahmen von 42s bestehendem Drei-Wege-Produktionsunternehmen mit der Management- und Produktionsfirma 3 Arts Entertainment und Lionsgate Television entwickelt werden, das einen First-Look-Deal mit Lionsgate Television für den US-Markt beinhaltet.Josh Varney, geschäftsführender Gesellschafter bei 42, sagte: "Ben hat einen tadellosen Geschmack und einen bewährten Instinkt als Geschichtenerzähler und stilprägende Person. Seine große Erfahrung als Weltklasse-Comedy-Produzent auf beiden Seiten des Atlantiks schafft ein einzigartiges Angebot für 42 und unsere Kunden, während wir weiterhin die führende Heimat für Geschichtenerzähler weltweit aufbauen. Wir sind alle sehr glücklich und begeistert, dass er sich entschieden hat, sich uns in diesem aufregenden Moment der Reise von 42 anzuschließen.