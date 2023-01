Markus Söder legt Amt im ZDF-Verwaltungsrat nieder

Köpfe

Da „umfangreiche Verpflichtungen in Bayern“ anstünden, hat Markus Söder nach vier Jahren seinen Platz im Verwaltungsrat geräumt.

In Bayern beginnt der Wahlkampf für die am 8. Oktober 2023 stattfindende Landtagswahl. Die CSU mit dem aktuellen Ministerpräsidenten Markus Söder geht einmal mehr als klarer Favorit ins Rennen und liegt derzeit auch in Umfragen über dem Ergebnis der vergangenen Wahl. Dennoch scheint Söder derzeit alle seine Kräfte bündeln zu wollen, um ein möglichst gutes Abschneiden zu sichern.Wie nun bekannt wurde hat er dafür seinen Platz im ZDF-Verwaltungsrat geräumt. „Die Mitgliedschaft im ZDF-Verwaltungsrat wurde im Dezember nach vier Jahren niedergelegt, da umfangreiche Verpflichtungen in Bayern eine weitere Tätigkeit leider nicht zulassen“, zitiert die dpa einen Sprecher des Ministerpräsidenten.Wer Söders Nachfolger wird, steht derzeit noch nicht fest. Das ZDF führt derzeit auf seiner Webseite eine Leerstelle mit den Worten „Neu zu besetzen“. Wann dies der Fall sein wird, ist ebenso offen. Die Ministerpräsidentenkonferenz beschließt Personalien zu Ländervertretern für den ZDF-Rat. Nach Söders Ausscheiden bleiben noch drei weitere Landeschefs dem Gremium, das den ZDF-Intendanten Norbert Himmler bei seiner Arbeit kontrollieren und auf die Wirtschaftlichkeit achten soll, erhalten. Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz, SPD), Dietmar Woidke (Brandenburg, SPD) und Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt, CDU).