BR gibt Fahrplan für Fastnacht 2023 bekannt

TV-News

Neben dem Herzstück «Fastnacht in Franken» dürfen sich die Narren wieder auf alle Klassiker des Faschings-Programms freuen. Das BR Fernsehen plant zudem zahlreiche Best-of-Sendungen.

Ob Karneval oder Fasching, im beschaulichen Veitshöchheim heißt es das närrische Treiben wie gehabt. Der Bayerische Rundfunk (BR) hat nun das diesjährige Fastnacht-Programm bekannt gegeben und die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken am Freitag, den 10. Februar, um 19:00 Uhr eingeplant. Wiederholungen laufen einen Tag später um 20:15 Uhr sowie am Faschingsdienstag, 21. Februar, um 12:30 Uhr. Der BR verspricht „eine spannende und mitreißende Prunksitzung in bewährter Manier freuen – ohne Pandemie, dafür mit ganz viel Spaß!“ Bekannte Fastnacht-Stars wie der Kabarettist „Dreggsagg“ Michl Müller, der Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau und die Altneihauser Feierwehrkapell'n sind angekündigt.Bevor es zum Highlight der fränkischen Session kommt, das gleichzeitig seit den 90er-Jahren die erfolgreichste Sendung des BR Fernsehen überhaupt ist, dürfen sich die Zuschauer auf weitere Faschings-Highlights freuen. Am kommenden Freitag, 13. Januar, stehtaus dem staatlichen Hofkeller zu Würzburg auf dem Plan. Eine Woche später, ebenfalls um 20:15 Uhr, wiederholt man denaus Amorbach vom 11. November 2022. Im Anschluss gibt es die erste von zahlreichen-Best-of-Sendungen. Um 22:.15 Uhr ist „das Beste aus den letzten 10 Jahren «Franken Helau»“ zu sehen. Zwischen dem 6. und 10. Februar blickt man in «Frech & Frei» auf die Highlights der vergangenen Jahre von «Fastnacht in Franken» zurück. Sendebeginn ist jeweils um 15:30 Uhr.Ende Januar, genauer am 27. Januar ab 20:15 Uhr, zeigt das BR Fernsehen zunächst, gefolgt von, wo das Beste aus „Schwaben weissblau, hurra und helau“ zu sehen sein wird. Weitere Best-of-Sendungen aus Schwaben sind für den Rosenmontag und Faschingsdienstag jeweils um 19:00 Uhr eingeplant. Am Freitag, 3. Februar, bleibt man im bayerischen Schwabenland und zeigt um 20:15 Uhr. Mit dabei sein werden die Kabarettisten Heinrich del Core und Wolfgang Krebs sowie Hansy Vogt, Markus Zipperle, Tobi van Deisner, Jürgen Richter, Hillus Herzdropfa, Ramona Mößmer, Waltraud Mair als Meichlböcks Zenta.Danach wechselt das närrische Treiben nach Franken, zunächst wie erwähnt nach Veitshöchheim. Einen Tag später, am 11. Februar zeigt man im Vorfeld der «Fastnacht in Franken»-Wiederholung um 19:30 Uhr die Reportage, in der die Aftershow-Party genauer beleuchtet wird. Am 19. Februar um 18:45 Uhr setzt der BR auf den Nachwuchs in, der Jugend-Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken. Durch die Sendung, bei der Sebastian Reich die Zuschauer hinter die Kulissen der Mainfrankensäle nimmt, führt Sitzungspräsident Fabio Walter gemeinsam mit Moderatorin Calotta Keller. Am Faschingsdienstag, 21. Februar, wird die fünfte Jahreszeit mitbeendet.