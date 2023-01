US-Broadcaster arbeiten an neuer Messtechnologie

Vermischtes

Unter den Beteiligten sind unter anderem NBCUniversal, Paramount, TelevisaUnivision und Warner Bros. Discovery.

Fox, NBCUniversal, Paramount, TelevisaUnivision und Warner Bros. Discovery haben ein gemeinsames Industriekomitee ins Leben gerufen, das die schwindelerregende Vielfalt der in den letzten Monaten auf den Markt gekommenen Technologien zur Messung der Einschaltquoten überprüfen und zertifizieren soll. Die Medienunternehmen arbeiten mit Open AP zusammen, dem Branchenkonsortium, das in der Vergangenheit Standarddefinitionen für Publikumssegmente erstellt hat, die von Werbetreibenden verwendet werden können, unabhängig davon, mit welchem Medienunternehmen sie zusammenarbeiten."Die Nachhaltigkeit des Premium-Video-Werbemodells hängt von einem Ökosystem für die Messung ab, das transparent, unabhängig und umfassend ist und die Art und Weise, wie Menschen heute Premium-Videoinhalte konsumieren, genau widerspiegelt – über mehrere Bildschirme, Verbindungen und Geräte hinweg. Indem wir uns zusammentun, um dieses JIC zu gründen, können wir zusammenarbeiten und die Bemühungen zur Umsetzung einer neuen Zukunft mit mehreren Währungen beschleunigen, die mehr Wettbewerb, Inklusivität und Innovation fördert und letztlich Werbetreibenden, Agenturen und Verbrauchern einen besseren Dienst erweisen wird", so Jeff Shell, CEO von NBCUniversal, Bob Bakish, CEO von Paramount, Wade Davis, CEO von TelevisaUnivision, und David Zaslav, Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery, in einer gemeinsamen Erklärung.„Da sich die Couch-Potatoes der alten Schule immer mehr auf interaktive On-Demand-Angebote verlassen, die von Sport über Nachrichten bis hin zu Comedy reichen, "haben wir nicht viel Zeit, um uns auf diese neuen Modelle einzustellen. Wir versuchen, ein Forum einzurichten, in dem wir uns zu einigen Meilensteinen mit einem sinnvollen Zeithorizont verpflichten können, um Störungen zu minimieren", sagt John Halley, Präsident von Paramount Global's U.S. Advertising Sales, in einem Interview. "Es wurde viel diskutiert, aber nicht viel gehandelt, und wir fühlen den Zwang, wirklich zu handeln.