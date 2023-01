Greg Berlanti unterschreibt neuen Warner-Vertrag

US-Fernsehen

Auch weiterhin wird Berlanti mit seinem Team Serien für die Warner-Bros.-Gruppe herstellen.

Greg Berlanti bleibt bei Warner Bros. Television. Der produktive Produzent hat einen neuen, umfangreichen Vertrag mit dem Studio unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, dass Berlanti Productions bis 2027 bei Warner Bros. bleibt, während sein derzeitiger Vertrag ursprünglich 2024 auslaufen sollte. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Dies ist der erste bedeutende Vertrag, den das Studio seit dem Abschluss der Fusion zwischen Warner Bros. und Discovery unterzeichnet hat. Quellen zufolge wird Berlanti mit dem neuen Vertrag auf der Grundlage des Erfolgs der im Rahmen des Vertrags produzierten Serien entlohnt."Jeden Tag wache ich dankbar auf, dass ich für meinen Lebensunterhalt mit so vielen talentierten Menschen, die ich liebe, Geschichten erzählen darf", sagte Berlanti. "Mit diesem Vertrag habe ich das Glück, in mein drittes Jahrzehnt als TV-Macher zu gehen und Warner Bros. mein Zuhause zu nennen. Das Fernsehgeschäft hat sich verändert und Warner Bros. hat sich auch verändert, aber ich bin so dankbar wie immer, Fernsehen zu machen und mit einem leidenschaftlichen, brillanten und freundlichen Leiter wie Channing Dungey und einem weisen und großartigen alten Freund wie Brett Paul zu arbeiten. In der Zeit, in der ich David Zaslav kennengelernt habe, hat sich gezeigt, dass er eine der seltenen Führungspersönlichkeiten in Hollywood ist: ehrlich, loyal und visionär, was die Art von florierendem Warner Bros. angeht, das er für die Zukunft aufbauen möchte, wo Geschichtenerzähler wie ich ein Zuhause haben, um Storys zu erzählen, die das Publikum auf der ganzen Welt begeistern und bewegen, und zwar für viele Jahre.""Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit einem der erfolgreichsten, gefeiertsten und fesselndsten Geschichtenerzähler der Branche fortzusetzen", fügte Channing Dungey, Chairman und CEO der Warner Bros. Television Group, hinzu. "Greg ist ein Visionär, ein Pionier und eine Führungspersönlichkeit, aber mehr noch, er ist ein geschätztes Mitglied der Warner Bros. Es ist ein großes Privileg, mit Greg zusammenzuarbeiten, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, welche Geschichten er und sein Team in den kommenden Jahren zum Leben erwecken werden."