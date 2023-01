Variety unterschreibt bei A+E

US-Fernsehen

Mit dem Tochterunternehmen wird man künftig eigene Inhalte herstellen.

‚Variety‘ und die Category 6 Media Group von A+E Networks haben eine First-Look-Vereinbarung zur Entwicklung und Produktion von ungeschriebenen, realen und dokumentarischen Inhalten auf der Grundlage von Artikeln, Büchern, Podcasts und anderem Material des US-Branchendienstes getroffen.Die Ankündigung erfolgte am Montag durch Sharon Scott, Präsidentin der A+E Networks Factual Division und Dea Lawrence, Chief Operating and Marketing Officer bei ‚Variety‘. A+E Networks wird die weltweiten Vertriebsrechte für die im Rahmen der Partnerschaft produzierten Inhalte behalten. Claudia Eller, die Produktionsleiterin von ‚Variety‘, wird als ausführende Produzentin für alle Projekte fungieren."Variety ist eine der wichtigsten Quellen für Unterhaltungsjournalismus, und wir sind begeistert, mit ihnen bei dieser First-Look-Vereinbarung zusammenzuarbeiten", so Scott in einer Erklärung. "Variety ist ein großartiger Berührungspunkt in der gesamten Medienbranche, und wir freuen uns darauf, mit Journalisten und Redakteuren, die zu den Besten der Branche gehören, tiefer in ihre Berichterstattung einzutauchen."