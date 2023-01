Netflix arbeitet mit TV 2 Norway an einer Krimiserie

International

«Gangs of Oslo» soll für beide Stationen zur Verfügung stehen.

Netflix hat die weltweiten Rechte außerhalb Norwegens an der knallharten norwegischen Krimiserie(«Blodsbrødre») erworben, die von Monday Scripted für Norwegens größten kommerziellen Sender TV 2 produziert wird.Die sechsteilige Serie wird von Ole Endresen, dem Episodenregisseur von Netflix' erster Originalserie «Lilyhammer» und «Young Wallander», entwickelt und inszeniert. Der CEO von Monday Productions, Lasse Hallberg, der zusammen mit Steven van Zandt als ausführender Produzent bei «Lilyhammer» fungierte, hat eine ähnliche Rolle bei «Gangs of Oslo», das von Cecilie Tiderman produziert wird. Sajid Malik ist Co-Produzent.Die Leiterin der Drama-Abteilung von TV 2 Norwegen, Alice Sommer, sagte, dass «Gangs of Oslo» nach der Premiere der Serie auf dem sendereigenen VOD-Dienst TV 2 Play am 19. Januar und einer exklusiven sechsmonatigen Vorlaufzeit für das nordische Gebiet auch für Netflix-Kunden in Norwegen verfügbar sein wird. Der US-Streamer wird die Serie in den kommenden Monaten auch im Rest der Welt ausstrahlen. Diese Nachricht wurde von Netflix bestätigt.