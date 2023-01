«Workaholics»-Film kommt nicht zustande

US-Fernsehen

Paramount hat die Idee zuletzt stark eingedampft.

Adam DeVine verriet auf Instagram, dass ein-Film bei Paramount+ nur wenige Wochen vor Beginn der Dreharbeiten gestrichen worden ist. DeVine sagte, er sei von Paramount+ informiert worden, dass der Film nicht in die "neue globale Strategie" des Unternehmens passe. Eine dem Streamer nahestehende Quelle nannte Produktionsverzögerungen, die nicht in den aktuellen Zeitplan des Unternehmens passten, als Grund für die Absetzung des Films durch Paramount+."Paramount+ hat beschlossen, den «Workaholics»-Film abzusagen", schrieb DeVine an seine Follower. "Offensichtlich ist diese Nachricht das lockerste Arschloch. Wir wollten eigentlich in 5 Wochen mit den Dreharbeiten beginnen! [Paramount+] hat uns gesagt, dass wir nicht in ihre neue 'globale' Strategie passen. Wir sind zutiefst verletzt über diese Entscheidung, weil wir uns so darauf gefreut haben, ein letztes Mal die Verrückten zu bringen."«Workaholics» wurde von 2011 bis 2017 für sieben Staffeln und 86 Episoden auf Comedy Central ausgestrahlt. DeVine spielte die Hauptrolle in der Serie an der Seite der Co-Schöpfer Blake Anderson und Anders Holm. Das Trio spielte in der Sitcom unreife College-Aussteiger, die zusammen in einer Telemarketing-Firma arbeiten. Jillian Bell, Maribeth Monroe und Erik Griffin spielten ebenfalls in der Serie mit.