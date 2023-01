Mark Parker wird Nachfolger von Susan Arnold

Köpfe

Der neue Disney-Präsident kommt von Nike. Das Unternehmen möchte ihn im März einstellen.

Disney hat das Vorstandsmitglied Mark Parker, Executive Chairman von Nike, zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und damit die Nachfolge von Susan Arnold angetreten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Parkers Ernennung tritt nach Disneys bevorstehender Jahreshauptversammlung in Kraft, die üblicherweise im März stattfindet. Arnold kann sich aufgrund der 15-Jahres-Grenze des Vorstands nicht zur Wiederwahl stellen. Infolgedessen wird der Vorstand nach Arnolds Ausscheiden auf elf Mitglieder verkleinert.Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat auf ein Schreiben der aktivistischen Investorengruppe Trian Partners reagiert, in dem den Disney-Aktionären empfohlen wird, für alle von ihr empfohlenen Aufsichtsratskandidaten zu stimmen und nicht für Nelson Peltz von Trian, der in seinem Bemühen, in den Aufsichtsrat zu gelangen, einen Kampf um die Stimmrechte mit Disney führt."The Walt Disney Company bleibt offen für konstruktives Engagement und Ideen, die zur Steigerung des Shareholder Value beitragen", so Disney in einer Erklärung. "Während die Führungsspitze von The Walt Disney Company und der Verwaltungsrat in den letzten Monaten zahlreiche Gespräche mit Herrn Peltz geführt haben, unterstützt der Verwaltungsrat den Kandidaten der Trian Group nicht und empfiehlt den Aktionären, den Kandidaten nicht zu unterstützen und stattdessen für alle Kandidaten des Unternehmens zu stimmen."