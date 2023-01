«Der Alte»: Thomas Heinze übernimmt im März

TV-News

In den ersten beiden Episoden der neuen Staffel ist noch Jan-Gregor Kremp als Hauptkommissar Richard Voss zu sehen, ehe Thomas Heinze am Freitagabend sein Debüt gibt.

Schon im Oktober kündigte ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke in einem Interview an, dassmit dem neuen Hauptdarsteller Thomas Heinze im März ins Programm des Mainzer Senders zurückkehren würde ( Quotenmeter berichtete ). Nun nannte das ZDF ein konkretes Sendedatum für Heinzes Debüt als leitender Hauptkommissar Caspar Bergmann: Ab Freitag, 24. März, um 20:15 Uhr wird «Der Alte» ein neuer sein.In seinem Debüt mit dem Sendetitel „Abstiegsangst“ muss er den Mord an einem Bankangestellten und Familienvater aufklären. Die neue Staffel der langjährigen ZDF-Krimireihe beginnt aber bereits am 10. März. In den ersten beiden Fällen der 47. Staffel ist noch Heinzes Vorgänger Jan-Gregor Kremp (rechts im Bild) als Hauptkommissar Richard Voss aktiv, bevor ihn ein moralischer Zwiespalt zwischen Recht und Gerechtigkeit zu einem alles entscheidenden Schritt veranlasst. Kremp hatte «Der Alte» auf eigenen Wusch verlassen.Stephanie Stumph bleibt als schlagfertige Kommissarin Annabell Lorenz dem Münchner Ermittlerteam erhalten. Alle acht neue Folgen sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung in der ZDFmediathek abrufbar.