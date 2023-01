«Avatar» bekommt eine längere Laufzeit in China

Kino-News

Normalerweise werden Filme aus den Vereinigten Staaten nur 30 Tage zur Verfügung gestellt.

Disneyshat die Erlaubnis erhalten, seine aktuelle Laufzeit in den chinesischen Kinos über die 30-tägige Kinofrist hinaus zu verlängern, die Hollywood-Filmen normalerweise gewährt wird, die in das Land importiert werden. Solche Entscheidungen liegen im Ermessen der staatlichen Aufsichtsbehörden, die den Sektor überwachen und Disneys Marvel-Filme seit mehr als drei Jahren in China blockieren.Ein Sprecher von Disney in Asien bestätigte dem Fachblatt „Variety“, dass das Unternehmen über eine zusätzliche 30-tägige Spielzeit für «Avatar 2» informiert worden sei. Solche Verlängerungen sind alles andere als ungewöhnlich und werden offenbar gewährt, wenn eine längere Laufzeit für chinesische Kinobetreiber oder einen chinesischen Investor oder Koproduzenten von Vorteil sein könnte.Was die Verlängerungen von «Avatar 2» und «Der gestiefelte Kater 2» so ungewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass sich die verlängerten Laufzeiten mit dem chinesischen Neujahrsfest überschneiden werden. Das bewegliche Fest – das in diesem Jahr am 21. Januar beginnt – hat sich zur größten jährlichen Kinosaison in China entwickelt und ist normalerweise ausschließlich chinesisch produzierten Filmen vorbehalten, insbesondere solchen, bei denen es sich um lokale Franchise- und Familienunterhaltungstitel handelt.