«One of US is Lying» feiert bei RTL Crime TV-Premiere

TV-News

Ab Februar ist die Peacock-Serie immer montags im Programm des Pay-TV-Senders.

Kunden von RTL+ kommen schon seit über einem halben Jahr in den Genuss der Peacock-Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Karen M. McManus basiert und von Erica Saleh entwickelt wurde. McManus schrieb auch am Drehbuch der Serie mit. Nun feiert die achtteilige erste Staffel, die hierzulande am 1. Juni 2022 auf dem Streamingdienst ihre Deutschland-Debüt feierte, ihre TV-Premiere. Ab dem 6. Februar zeigt der Pay-TV-Sender RTL Crime immer montags um 20:15 Uhr eine Folge.Die Serie handelt von dem High-School-Schüler Simon (Mark McKenna), der auf seiner App "About That" die dunkelsten Geheimnisse seiner Mitschüler verbreitet – bis er während des Nachsitzens plötzlich einen allergischen Schock erleidet, an dem er später im Krankenhaus verstirbt. Die übrigen vier Nachsitzer werden nun zu Verdächtigen, denn Simon drohte ihnen zuvor, auch ihre Geheimnisse zu verbreiten.Neben McKenna spielen in weiteren Rollen Annalisa Cochrane Chibuikem Uche Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Barrett Carnahan, Jessica McLeod sowie Melissa Collazo. In den USA ist im Oktober 2022 die zweite Staffel erschienen, die ebenfalls acht Folgen umfasst. Ein Termin für den Deutschlandstart steht noch nicht fest.