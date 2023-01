6,3 Millionen sehen Golden Globes

US-Quoten

Die Reichweite ist gegenüber der letzten TV-Ausstrahlung um zehn Prozent gefallen.

Die Einschaltquoten für die Golden Globe Awards 2023 liegen vor und zeigen, wie die Preisverleihung der Hollywood Foreign Press Association bei ihrer Rückkehr zu NBC abgeschnitten hat. Die von Jerrod Carmichael moderierte 80. jährliche Verleihung der Golden Globes, die am Dienstag von 17.00 bis 20.00 Uhr auf NBC und als Streaming auf Peacock ausgestrahlt wurde, verzeichnete eine Reichweite von 6,3 Millionen Zuschauern, was einem Rückgang von zehn Prozent gegenüber der vergangenen Globes-Ausstrahlung 2021 entspricht.Laut NBC waren die Globes das "sozialste Special Event in der bisherigen Fernsehsaison (linear und Streaming), sowohl in Bezug auf die soziale Beteiligung als auch auf die sozialen Videoaufrufe", und die Inhalte der Golden Globe Awards auf den Plattformen von E! News und NBC Digital "erreichten fast elf Millionen digitale Seitenaufrufe und Videoaufrufe, ein Plus von 54 Prozent gegenüber 2021".Ende Februar 2021, als die Globes das letzte Mal auf NBC ausgestrahlt wurden, erreichten die von Tiny Fey und Amy Poehler moderierten 78. Golden Globes 6,9 Millionen Zuschauer und eine Einschaltquote von 1,5 bei den Erwachsenen 18-49, so die zeitzonenbereinigten Zahlen für die Sonntagsshow, die inmitten der Pandemie an beiden Küsten und virtuell ausgestrahlt wurde. (Die letzte Globes-Zeremonie vor der Pandemie im Januar 2020 hatte 18,3 Millionen Zuschauer).