ABC verlängert «Abbott Elementary» für Staffel 3

US-Fernsehen

Nachdem man drei Golden Globes abräumte, geht die Serie auch weiter.

hat einen Lauf. Nachdem die Serie am Dienstag bei den Golden Globes drei Trophäen abräumte – darunter die für die beste TV-Comedy – wurde sie nun offiziell für eine dritte Staffel bei ABC verlängert. Das gab Craig Erwich, Präsident von ABC Entertainment, Hulu und Disney Branded Television Streaming Originals, auf der Winter 2023 Pressetour der Television Critics Association am Mittwoch bekannt.Die von Quinta Brunson geschaffene und von ihr verkörperte Serie «Abbott Elementary» spielt in einer öffentlichen Schule in Philadelphia und konzentriert sich auf eine Gruppe von Pädagogen – mit unterschiedlichem Erfahrungsstand und Optimismus, aber alle mit der Entschlossenheit, ihren Schülern zu helfen. Brunson spielt die eifrige, aber naive Lehrerin der zweiten Klasse Janine Teagues. Zur Besetzung gehören außerdem Sheryl Lee Ralph als Barbara Howard, Tyler James Williams als Gregory Eddie, Lisa Ann Walter als Melissa Schemmenti, Janelle James als Ava Coleman, Chris Perfetti als Jacob Hill und William Stanford Davis als Mr. Johnson."Diese Verlängerung ist ein wohlverdienter Erfolg für Quinta Brunson, Justin Halpern, Patrick Schumacker und Randall Einhorn sowie für den Rest der Besetzung und der Crew von «Abbott Elementary»", sagte Channing Dungey, Vorsitzender und CEO der Warner Bros. Television Group. "Jede Woche feiert diese talentierte Gruppe von Künstlern die wahren, unbesungenen Helden – die Lehrer der öffentlichen Schulen. Und als zusätzliches Sahnehäubchen auf dem Erneuerungskuchen wurde unsere Lieblingsgruppe von Lehrern heute Morgen mit zwei Screen Actors Guild Award-Nominierungen und gestern Abend mit drei Golden Globe Awards geehrt. «Abbott Elementary» ist das Geschenk, das immer weiter Freude bereitet, und ich freue mich auf viele weitere großartige Episoden dieser brillanten, authentischen und einfach nur lustigen Serie."