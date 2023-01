Jennifer Hudson darf weiter bei FOX arbeiten

US-Fernsehen

Die werktägliche Sendung ist für eine zweite Runde verlängert worden.

Diewurde von Fox Television Stations für eine zweite Staffel verlängert. Die von der EGOT-Gewinnerin Hudson moderierte Tages-Talkshow hatte ihre Premiere am 12. September und war in der Saison 2022/23 die Nummer eins unter den neuen Erstausstrahlungen bei den Haushalten und Gesamtzuschauern. Laut Warner Bros. Discovery hat die Serie im Durchschnitt 5,2 Millionen wöchentliche Zuschauer.Hearst Television hat zusammen mit anderen Sendern «The Jennifer Hudson Show» auch für die zweite Staffel verlängert, die zusammen mit Fox mehr als 60 Prozent der USA abdeckt. Die Sendung ist eine Produktion von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Telepictures und wird von Warner Bros. Discovery Content Sales landesweit ausgestrahlt."Die Arbeit an dieser Show an der Seite meines unglaublichen Teams und unserer großartigen Partner war eine der größten Freuden meiner Karriere", sagte Hudson in einem Statement. "Wir haben diese Reise vom ersten Tag an gemeinsam angetreten, und ich bin so begeistert, sie auf die nächste Ebene zu bringen. Ich könnte den Zuschauern in ganz Amerika nicht dankbarer sein, dass sie mich jeden Tag in ihr Zuhause lassen, während wir uns gegenseitig stärken und inspirieren. Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir in der zweiten Staffel in petto haben!"