Neue Ärztin bei den NDR-«Ernährungs-Docs»

TV-News

Neben der TV-Sendung gibt es von «Die Ernährungs-Docs» künftig auch einen Podcast.

Am kommenden Montag, 16. Januar, startet um 21:00 Uhr im NDR Fernsehen eine neue Staffel der Service-Sendung. Der Zuschauer muss sich dabei auf eine personelle Neuerung einstellen, denn Anne Fleck hat die Sendung auf einen Wunsch verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. „Wir wünschen Anne Fleck auf ihrem neuen Weg alles Gute und bedanken uns für die langjährige Zusammenarbeit", erklärt Friederike Krumme, Leiterin des Teams Service, Wirtschaft und Gesundheit im NDR.Neu im Team ist ab Montag Viola Andresen, die die Gruppe der Ernährungsmediziner Silja Schäfer, Jörn Klasen und Matthias Riedl in ihrer Hausboot-Praxis unterstützt. Andresen, Fachärztin für Innere Medizin, ist leitende Ärztin am Ikaneum, dem Fachinstitut für Darmgesundheit und Ernährung am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen chronische Verdauungsbeschwerden, funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen sowie Ernährungs- und Palliativmedizin. Als Koordinatorin hat sie an der Erstellung der Deutschen Experten-Leitlinien für das "Reizdarmsyndrom" und die "Chronische Obstipation", also Verstopfung, mitgewirkt und engagiert sich in nationalen und internationalen Fachgesellschaften.„Das Konzept der Sendung hat mich von Anfang an überzeugt, da es eindrucksvoll zeigt, welchen Anteil die Ernährung an unserer Gesundheit hat“, wird Viola Andresen in einer vom NDR verschickten Mitteilung zitiert. Neben der Fernsehsendung ist Andresen auch in einem neuen «Ernährungs-Docs»-Podcast zu hören. Dieser startet am Mittwoch, 18. Januar, mit gleich zwei Ausgaben auf der Internetseite der «Ernährungs-Docs» sowie in der ARD Audiothek. Hier erzählen die vier Ernährungmediziner*innen über ihre spannendsten Fälle, besprechen mit Host Julia Demann neuste Ernährungstrends und geben Tipps, wie man sich mit Genuss und dennoch gesund ernähren kann. Dazu bringen sie für jede Folge ein ganz besonders Rezept mit.