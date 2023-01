Jamie Demetriou bekommt Comedy-Special

England

Der Streamingdienst Netflix gab grünes Licht für den britischen Comedian.

Der britische Comedian Jamie Demetriou kommt mit einem neuen Comedy-Special mit dem Titelzu Netflix . Demetriou schreibt und spielt die Hauptrolle in dem Special, das von BBC Studios Productions und Guilty Party Pictures produziert wird.Das Comedy-Special wird die Zuschauer anhand von Liedern und Sketchen auf eine Reise durch das Leben – von der Geburt bis zum Tod – mitnehmen. Demetriou wird auf jeder Etappe der Reise eine andere Figur spielen und von Komikern wie Ellie White, Sian Clifford, Jon Pointing, Kiell Smith-Bynoe und Katy Wix begleitet werden. Laut der Logline wird «A Whole Lifetime with Jamie Demetriou» "die wichtigsten, peinlichsten, ermutigendsten und letztlich vergeblichen Etappen eines Lebens in der ängstlichen Moderne auspacken"."Ich bin ziemlich oft dabei, ich hoffe, das ist okay!" sagte Jamie Demetriou in einem Statement. Josh Cole, Leiter der Comedy-Abteilung der BBC Studios, sagte: "Jamie ist ein außergewöhnlicher Schöpfer und Darsteller. Es zeugt von seinem Talent, dass er uns in nur einer Stunde auf eine quälende, urkomische und brillant beobachtete Reise durch das moderne Leben mitnehmen wird".