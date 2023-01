Flirt-Nachschub bei VOX und RTL

TV-News

Bei VOX füllt ab Februar wieder «First Dates Hotel» die Primetime am Montag, während RTL am späten Samstagabend auf Jan Köppen und «Take Me Out» setzt.

Ist der Lack schon ab?feierte 2021 mit bis zu zehn Prozent Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen eine höchst erfolgreiche zweite Staffel, im vergangenen Jahr sank der durchschnittliche Zielgruppen-Marktanteil auf 7,8, ein Jahr zuvor lag der Wert noch einen Prozentpunkt darüber. Das Ergebnis war dennoch gut, weswegen schnell feststand, dass eine vierte Staffel produziert wird, die nun einen Sendetermin gefunden hat. Ab dem 6. Februar begrüßt Starkoch Roland Trettl wieder zahlreiche Singles in einem Hotel. Schauplatz ist in diesem Jahr Mallorca.Immer montags sind insgesamt acht Folgen jeweils um 20:15 Uhr geplant. VOX bleibt der Dosis-Erhöhung aus dem vergangenen Jahr treu, die ersten beiden Staffel umfassten jeweils nur sechs Ausgaben. Bis die neuen «First Dates Hotel»-Folgen zu sehen sein werden, müssen die Zuschauer auf den Stoff nicht verzichten, der weiterhin am Vorabend gesendet wird. Am 30. Januar, ebenfalls ein Montag, strahlt der Sender mit der roten Kugel zudem das ersteaus.Geflirtet wird derweil auch bei RTL , wo ab dem 8. Februarins Programm am späten Samstagabend zurückkehrt. Jan Köppen moderiert acht neue Folgen, in denen sich ein Mann 30 Single-Frauen anbietet und sie über drei Runden überzeugen muss, nicht zu buzzern. Denn das Motto lautet wie üblich: „Ist er euer Mann, lasst die Lampe an, drückt ihr aus, seid ihr raus!“ Los geht es mit der neuen Staffel im Anschluss an «Deutschland sucht den Superstar» um 22:15 Uhr.Am selben Abend setzt VOX derweil auf die vierstündige Reportage. Die Doku widmet sich dem Leben der jungen Reichen und fragt, was es braucht, um reich und erfolgreich zu werden. Dabei begleitet sie junge Menschen, die ein Ziel vor Augen haben oder schon an der Spitze des Erfolgs angekommen sind. Darüber hinaus begleitet die Dokumentation das Experiment einer Reporterin. Sie lässt sich auf eine der zahlreichen Onlineanzeigen ein, die versprechen viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen. Als sich die Anzeige als Täuschung entpuppt, konfrontiert sie den vermeintlichen Betrüger.