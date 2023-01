NBC News wird intern umgebaut

Vermischtes

Aus diesem Grund verlässt Noah Oppenheim das Unternehmen.

Noah Oppenheim, seit Anfang 2017 Präsident von NBC News, wird das Unternehmen im Rahmen einer ungewöhnlichen Umstrukturierung verlassen, bei der drei verschiedene Führungskräfte eingesetzt werden, die den großen Nachrichtensender effektiv in verschiedene Teile aufteilen. Alle drei werden an Cesar Conde, den Vorsitzenden des Nachrichtenportfolios von NBCUniversal, berichten.Im Rahmen der neuen Struktur werden Libby Leist, die NBC News-Führungskraft, die für «Today» verantwortlich ist, und Janelle Rodriguez, die NBC News-Führungskraft, die das Streaming-Angebot NBC News Now beaufsichtigt, beide an Conde berichten. Hinzu kommt Rebecca Blumenstein, eine leitende Redakteurin bei der „New York Times“, die die Funktion des Präsidenten der Redaktion von NBC News übernehmen und ebenfalls an Conde berichten wird. Blumenstein ist verantwortlich für die Redaktion, die Nachrichtenerfassung, die Büros, den Außendienst, die Buchungen, «Meet the Press», «Dateline» und die NBC News Studios.Die Umstrukturierung bedeutet, dass die beliebtesten Sendungen von NBC News nicht mehr unter der Aufsicht eines einzigen Redaktionsleiters stehen werden. «Today» wird weiterhin von Leist geleitet, während Rodriguez für die «NBC Nightly News» zuständig sein wird.