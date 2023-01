«Good Doctor»-Spin-off bekommt grünes Licht

US-Fernsehen

Zumindest hat die neue Serie einen Backdoor-Piloten spendiert bekommen.

Ein Spin-off von «The Good Doctor» mit dem Titelhat bei ABC einen Pilotauftrag erhalten. Das Projekt wurde erstmals im August 2022 als in Entwicklung befindlich gemeldet. Kennedy McMann und Felicity Huffman werden die Hauptrollen übernehmen. Die Episode, die «The Good Lawyer» einleitet, wird während der aktuellen sechsten Staffel von «The Good Doctor» am 6. März ausgestrahlt.In der offiziellen Beschreibung der Episode heißt es: "Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) sucht einen Rechtsbeistand, der ihm hilft, einen Fall zu gewinnen, und setzt sein Vertrauen in einen vielversprechenden, jungen Anwalt, der an einer Zwangsstörung leidet (McMann)." McManns Figur heißt Joni DeGroot. Sie wird beschrieben als "brillante, witzige und selbstbewusste Anwältin, die relativ neu in ihrer angesehenen Kanzlei ist, als sie Shauns Fall übernimmt. Joni lebt mit einer Zwangsstörung und wollte nie anders behandelt werden. Ihre Symptome belasten zwar ihr Privat- und Berufsleben, aber ihre Liebe zum Detail ermöglicht es ihr, Fälle durch eine andere Brille zu sehen."Huffman wird die Rolle der Janet Stewart spielen, "eine hoch angesehene Anwältin und Partnerin in der Kanzlei mit einem scharfen Intellekt und trockenem Humor. Als erfahrene Veteranin hat Janet im Laufe der Jahre Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff) in mehreren Rechtsangelegenheiten vertreten, also wendet er sich an sie, um seinen geliebten Schützling zu vertreten. Doch als Shaun erklärt, dass er von Joni vertreten werden möchte, ist Janet gezwungen, Joni die Leitung des Falles zu überlassen."