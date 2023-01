VOX trennt sich von «Feuer, Wasser, Erde, Luft»

TV-News

Die Reportage-Reihe wird nach drei Ausgaben abgesetzt, soll aber auf einem anderen Sendeplatz nachgeholt werden.

Bislang liefen zwei Ausgaben der Retter-Doku-Seriebei VOX in der Primetime. Die Ergebnisse waren mit 5,6 und 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwar nicht katastrophal, aber eben auch nicht gut. Erschwerend hinzu kam, dass sich von den 0,73 Millionen Zuschauern bei der Premiere 170.000 Menschen verabschiedet haben, sodass die Werte auf dem Gesamtmarkt mit 2,6 und 2,2 Prozent wahrlich nicht gut waren. VOX zieht deshalb die Reißleine – wenn auch mit Verzögerung.In der kommenden Woche darf die Reportage-Reihe noch ein drittes Mal ran, danach wird aber Schluss sein, wie der Sender am Donnerstag publik machte. In einer Mitteilung hieß es: „Das Format «Feuer, Wasser, Erde, Luft» wird auf einem anderen Sendeplatz bei VOX weiter zu sehen sein.“ Eine entsprechende Ankündigung erfolge rechtzeitig. Zudem versicherte der Sender allen Anhänger der Fandango- und Filmreif-TV-Produktion, dass alle sechs produzierten Folgen „in Kürze“ bei RTL+ abrufbar sein würden.Ab Dienstag, den 31. Januar, setzt VOX dann auf ein etabliertes Format:füllen dann zweimal die Primetime. Dabei handelt es sich zunächst um eine neue Folge, in der Tim Mälzer und Sasha, Cheyenne und Valentina Pahde, Tahnee und Marijke Amado sowie Mathias Mester und Pascal Hens die Rateduos bilden. Am 7. Februar muss eine alte Folge mit Rúrik Gíslason, Bastian Bielendorfer, Jo Weil, Mareille Höppner, Tom Beck, Jan Köppen sowie Ulla Kock am Brink und Oliver Kalkofe herhalten. Neben «Feuer, Wasser, Erde, Luft» verabschieden sich an den beiden Sendetagen damit auch zwei Wiederholungen von «Hot oder Schrott» aus dem Programm.Etwas überraschend streicht VOX zudem 4. Februar auch die erst kürzlich angekündigte Dokumentation. Um 20:15 Uhr sendet man stattdessen die Spielfilme «Der Dunkle Turm» ► und