HBO Max hebt Preise an

US-Fernsehen

Fast schon frech: Obwohl das Portfolio schrumpft, müssen die Kunden mehr bezahlen.

Warner Bros. Discovery erhöht den monatlichen Preis für HBO Max zum ersten Mal seit dem Start vor mehr als zwei Jahren. Seit Donnerstag, dem 12. Januar, stieg der Preis für ein neues HBO-Max-Monatsabonnement ohne Werbung in den USA von 14,99 auf 15,99 US-Dollar (zuzüglich Steuern). Das ist eine Erhöhung von fast sieben Prozent. Bestehende HBO-Max-Abonnenten, die derzeit 14,99 Dollar pro Monat zahlen, werden ab dem nächsten Abrechnungszyklus am oder nach Samstag, dem 11. Februar 2023, eine Preiserhöhung auf 15,99 Dollar erfahren."Diese Preiserhöhung um einen Dollar ermöglicht es uns, weiterhin in die Bereitstellung von noch mehr kulturbestimmenden Programmen zu investieren und unser Kundenerlebnis für alle Nutzer zu verbessern", so das Unternehmen in einer Erklärung. Zeitgleich hat der Streaminganbieter viele Inhalte aus dem Portfolio gestrichen, um die Kosten zu senken.HBO Max startete im Mai 2020 zum Preis von 14,99 US-Dollar pro Monat, als es noch zu AT&Ts WarnerMedia gehörte. Der Preis des werbefinanzierten HBO-Max-Plans, der im Juni 2021 für 9,99 Dollar/Monat eingeführt wird, bleibt unverändert, bestätigte ein WBD-Vertreter.