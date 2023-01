MoviePass lebt weiter

US-Fernsehen

Das Unternehmen hat die Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen.

MoviePass Inc. gab bekannt, dass es seine Seed-Finanzierung unter der Leitung von Animoca Brands, einem in Hongkong ansässigen Unternehmen für Spielsoftware, Blockchain und Risikokapital, abgeschlossen hat. An der Seed-Runde beteiligen sich außerdem Claritas Capital, Emerald Plus, Gaingels, Harlem Capital, PKO VC und Sandhill Angels. Als Teil des Deals wird der Vorstandsvorsitzende und Mitbegründer von Animoca Brands, Yat Siu, dem Vorstand von MoviePass beitreten, einem Abonnement-Kinodienst.MoviePass lehnte es ab, anzugeben, wie viel Geld es im Rahmen der Seed-Finanzierungsrunde aufgebracht hatte. MoviePass-Mitbegründer Stacy Spikes, der das Unternehmen Ende 2021 zurückkaufte, plant nach eigenen Angaben eine weitere Finanzierungsrunde für Ende 2023 oder 2024. Zu diesem Zeitpunkt erwartet er, dass sich die Kinokassen von der Pandemie erholt haben werden. Zu diesem Zeitpunkt haben die Kinos immer noch Probleme, die Plätze nach der Corona-Krise zu füllen, und die Filmstudios haben weniger Filme herausgebracht.MoviePass plant, die neue Finanzierung zu nutzen, um den Beta-Relaunch seines Kino-Abonnementdienstes zu beschleunigen und die Web3-Strategie des Unternehmens zu entwickeln und umzusetzen, die Virtual-Reality-Kinoerlebnisse und den Einsatz von Technologie zur Steigerung der Besucherzahlen in den Kinos vorsieht. Laut Spikes glaubt Animoca Brands, dass es Überschneidungen zwischen Kinokunden und Fans des Metaverse und der Blockchain gibt.