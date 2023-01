VOD-Charts

Ein Netflix-Film schafft es in dieser Woche in die Top10, doch eine Serien-Rückkehr dominiert das Feld.

Plötzlich scheint der Netflix-Hitfast wieder vergessen, denn der kalifornische Streamingdienst hat mit der zweiten-Staffel den nächsten Hit auf den Markt geworfen. Vor acht Tage debütierte der Mutter-Tochter-Dramedy und in den ersten vier Tagen zählte Netflix über 180 Millionen Sehstunden für die neuen Folgen – 100 Millionen mehr als die Addams-Tochter in der Woche zwischen dem 2. und 8. Januar generierte. Wie schlug sich das Ergebnis in absoluten Zahlen auf dem deutschen Markt nieder? Die Top10 beginnt mit einem anderen Netflix-Erfolg, deren dritte Staffel kurz vor Weihnachten startete.kam in der zweiten Kalenderwoche 2023 auf 1,67 Millionen Abrufe.Nur knapp davor reihte sichin die Liste ein, die das Marktforschungsinstitut Goldmedia vom 6. bis zum 12. Januar erstellt hat. Die Mystery-Serie kam auf 1,68 Millionen Klicks. Ebenfalls bei Netflix wurde zuletztfortgesetzt. Der japanische Titel durfte sich über 1,83 Millionen Aufrufe freuen. Auf Rang sieben reihte sich derweil keine Serie, sondern der Filmein. «The Pale Blue Eyes», wie der Titel im englischen Original heißt, kam auf 1,86 Millionen Views.Über die Zwei-Millionen-Marke hüpft die an Neujahr veröffentlichte Thriller-Reihe. Mit 2,26 Millionen Abrufen in Woche zwei steht ein gutes Ergebnis zu Buche. Die Top5 beginnt mit dem eingangs erwähnten Hit, der mit 2,50 Millionen Abrufen das Ergebnis der ersten Woche bestätigte. Eine Lücke reißen die Nerds aus Pasadena, denn der erfolgreichste Streamingtitel des Vorjahresbrachte es auf eine Reichweite von 3,42 Millionen.Auf dem Treppchen versammeln sich in Schlagdistanzund. Die Arzt-Serie kam in den vergangenen sieben Tagen auf 3,69 Millionen Abrufe, während die New Yorker Polizei 3,86 Millionen Mal geklickt wurde. Einsam an der Spitzen throntmit 4,46 Millionen Abrufen.