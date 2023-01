«Handball-WM»-Auftakt vor über 4 Millionen

Quotennews

Seit Mittwoch läuft die «Handball Weltmeisterschaft» und am gestrigen Freitag durfte die deutsche Nationalmannschaft in das Turniergeschehen eingreifen. Das ZDF überträgt mit starken Zahlen.

Nachdem das vergangene Jahr mit der «Euro 2022» der Fußball-Frauen und der «WM» der Fußball-Männer sportliche Highlights bereitgestellt hatte, folgt im Januar 2023 die «Handball WM 2023» der Männer. Den Anfang des Turniers machte Frankreich im Duell mit Gastgeber Polen (26:24) bereits am Mittwoch, dem 11. Januar, am gestrigen Freitag griff die deutsche Nationalmannschaft von Trainer Alfred Gislason in das Turniergeschehen ein. Die öffentlich-rechtlichen Übertragungsanstalten teilen sich die «WM»-Spiele mit deutscher Beteiligung, den Auftakt gegen Kater und das dritte Gruppenspiel gegen Algerien (17.01.) wird das ZDF übertragen, das zweite Gruppenspiel gegen Serbien (15.01.) ist im Ersten zu sehen.Im Vergleich zum Turnier-Auftakt bei der letzten «WM» kann sich bereits jetzt die Bilanz der deutschen Handballer sehen lassen. Nicht nur, dass Knorr, Golla, Wolf und Co. mit 31:27 den Sieg zum Auftakt perfekt machten, auch die Zahlen der ersten Übertragung stimmten. Es verfolgten stolze 4,85 Millionen Zuschauer das Geschehen im Zweiten, der Marktanteil kletterte damit auf starke 22,9 Prozent. Die jüngeren Zuschauer im Alter von 14 bis 49 präsentierten sich mit 0,91 Millionen und 23,1 Prozent ebenfalls stark. In Sachen Gesamtreichweite ist der Auftakt der «WM 2021» gegen Uruguay damit klar düpiert.Damals schauten am 15. Januar 2021 zur etwa gleichen Tageszeit und ebenfalls an einem Freitag lediglich 3,95 Millionen und damit 15,0 Prozent des Marktes zu. Ein klarer Schritt nach vorn für den Handball also. Fernab des Sportlichen sicherte sich das ZDF damit zwei Plätze auf dem Treppchen der besten Tagesreichweiten des gestrigen Tages., das Primetimeprogramm des Zweiten, landete mit 5,22 Millionen Zuschauern und 18,8 Prozent Marktanteil an der Spitze. Zwischen die beiden ZDF-Formate setzte sich die «Tagesschau» um 20 Uhr mit 4,87 Millionen Zuschauern auf Platz zwei. Doch das ZDF kann mit der «Handball-WM» auch bei den 14- bis 49-Jährigen einen Erfolg feiern. Zwar gehören die Plätze eins und zwei klar RTL mitbei 1,8 Millionen Umworbenen und bockstarken 37,3 Prozent Marktanteil undin der RTL-Primetime mit 0,93 Millionen Werberelevanten und 16,9 Prozent Marktanteil - doch danach kommt bereits die Partie «Deutschland - Katar» von der «Handball WM».