RTLZWEI zeigt vier neue «Hartes Deutschland»-Folgen im Februar

TV-News

Nach der großen Show folgt bei RTLZWEI das harte Leben im Brennpunkt, denn Spiegel TV hat wieder Einblicke ins Leben auf den Straßen des Ruhrgebiets, Leipzigs und Frankfurts eingefangen.

Wenn Ende des Monatsbei RTLZWEI sein Comeback feiert, wird dies zunächst nur von kurzer Dauer sein. Zwar hat der Münchner Sender vier Folgen mit Sonya Kraus und Thomas Hermanns bestellt, doch zunächst ist nur eine Ausstrahlung am 26. Januar um 20:15 Uhr geplant. Am darauffolgenden Donnerstag, 2. Februar, kehrt indessenins Programm zurück. Geplant sind vier neue Folgen, immer donnerstags um 20:15 Uhr. Die Ausgaben sind jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich von RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage kostenlos abrufbar.Darin wurden Menschen aus dem Ruhrgebiet, Leipzig und Frankfurt mit Kamera von Spiegel TV bei ihrem Alltag begleitet. Mit dabei ist unter anderem Noury, der bereits im Teenager-Alter angefangen hat als Fotomodel zu arbeiten. Doch dann ist er immer tiefer in die Abhängigkeit von Kokain, Crystal Meth und Heroin reingerutscht. Nun steht er vor eine Haftstrafe. Auch Jan hat mit einer Heroin-Sucht zu kämpfen, möchte aber von der Droge wegkommen. Dafür lässt er sich mit medizinischem Heroin substituieren und kümmert sich um seinen Antrag auf Hartz IV.Berüchtigt ist derweil auch die Drogenszene in Leipzig, wo Ralf von alten Freunden ausfindig gemacht wurde, die ihm helfen wollen seine Sucht zu bekämpfen. Ebenfalls zu sehen ist Charles. Der gebürtige New Yorker lebt in Frankfurt am Main und vermisst seine Familie sehr. Um sie wiederzusehen, muss er jedoch erst vom Rauschgift loskommen.