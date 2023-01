RTLZWEI startet «Kampf der Realitystars»-Produktion

TV-News

Während Moderatorin Cathy Hummels bereits in Thailand weilt, hält RTLZWEI die Teilnehmerliste noch unter Verschluss.

Am heutigen Abend startet bekanntlich bei RTL der alljährliche Reality-Leuchtturmin seine 16. Staffel. Auch andernorts arbeitet man derzeit an Nachschub für das beliebte Fernsehgenre. So hat in Thailand nun die Produktion der mit dem Deutschen Fernsehpreis prämierten Sendungbegonnen. Moderiert wird das RTLZWEI-Format erneut von Cathy Hummels, die vor Ort bereits die ersten Promis begrüßt hat.„Endlich darf ich wieder für meine Lieblingsshow «Kampf der Realitystars» vor der Kamera stehen! Die nächsten Wochen werden schweißtreibend, aber schön. Und das Lineup kann sich einmal mehr sehen lassen!“, verspricht Hummels in einer Mitteilung des Senders. Über 20 Promis sollen „Schiffbruch am Traumstrand“ erleiden, heißt es, doch der Sender möchte erst „zeitnah“ verraten, wer um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen wird.Auch ein Sendetermin steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr ging «Kampf der Realitystars» bereits im Frühjahr auf Sendung, die ersten beiden Staffeln wurden im Hochsommer gezeigt. Ganz egal, wann es losgeht, Cathy Hummels ist sich sicher: „Alle Beteiligten sind dabei, eine weitere großartige Staffel zu produzieren. Das ganze KDRS-Ensemble von RTLZWEI und Banijay hat Lust auf unser gemeinsames Projekt und ist hochmotiviert!“ «Kampf der Realitystars» ist eine Produktion von Banijay Productions Germany.