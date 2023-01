Warner Pass kommt zu Amazon-Frankreich

International

Noch ist der Preis nicht bekannt, aber ab März haben die Mitglieder die Möglichkeit, den Service zu buchen.

Nach der Verlängerung seiner Partnerschaft mit Amazon bis mindestens Ende 2024 hat Warner Bros. Discovery einen Vertrag mit Prime Video unterzeichnet, um ein neues Angebot namens "Warner Pass" in Frankreich zu starten. Das Angebot wird exklusiv auf den Amazon-Prime-Video-Kanälen in Frankreich verfügbar sein und umfasst alle HBO-Programme sowie zwölf Kanäle, darunter Warner TV, Eurosport Discovery Channel , Cartoon Network und CNN, sowie die dazugehörigen On-Demand-Dienste. Das Angebot wird für Amazon Prime-Mitglieder ab März 2023 im Abonnement verfügbar sein."Wir freuen uns sehr, eine neue Partnerschaft mit Prime Video in Frankreich zu vereinbaren. Die Einführung des 'Warner Pass' ist eine großartige Nachricht für das französische Publikum, da unsere Fans mit einem einzigen Abonnement auf alle HBO-Serien und unsere zwölf Fernsehkanäle zugreifen können", sagte Pierre Branco, Geschäftsführer für Frankreich, Benelux und Afrika bei Warner Bros. Discovery.Warner Pass ist zwar ein einzigartiges Angebot für den französischen Markt, hat aber keinen Einfluss auf die Ambitionen des Unternehmens, das kombinierte Streaming-Produkt HBO Max/Discovery+ in Frankreich im Rahmen der für 2024 geplanten Einführung in Europa auf den Markt zu bringen.