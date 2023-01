«Till Reiners Happy Hour»: Neue Folgen ab Ende Januar

TV-News

Geplant sind insgesamt zehn Ausgaben – wie gewohnt eine pro Monat. Im Sommer soll es zudem eine XXL-Ausgabe geben.

Im vergangenen Jahr übernahm Till Reiners das Erbe des zu ProSieben abgewanderten Sebastian Pufpaffs und führte die Satire-Sendungin eine neue Ära. Aus «Pufpaffs Happy Hour» wurde. Das Engagement des Komikers, der im Oktober Oliver Welke bei der «heute-show» als Gastmoderator vertrat, bei der 3sat-Sendung setzt sich auch in diesem Jahr fort. Die erste von zehn neuen Folgen gibt es am Sonntag, 29. Januar, um 20:15 Uhr zu sehen. Weitere Sendetermine sind der 12. Februar, 19. März, 2. April und 14. Mai. Die erste Folge ist am Tag der Sendung bereits ab 6:00 Uhr morgens in der 3satMediathek und dann ein Jahr lang abrufbar.Zum Auftakt begrüßt Reiners im Studio in der Berliner Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg seinen Kollegen und Stammgast Torsten Sträter, den Schweizer Comedian, Kabarettist und Schauspieler Alain Frei sowie Allroundtalent Anna Mateur.„Wir No-Angels-Fans wissen: Das zweite Album ist immer das schwerste. So ist es auch bei der zweiten Staffel meiner «Happy Hour», aber: Ich werde weiterhin dem geneigten 3sat-Publikum ein Diener sein, aber auch die jungen Hüpfer unter 70 nicht vergessen! Das 'F' in 3sat steht nach wie vor für FUN! Primetime-Comedy gibt es nur bei uns – im Sommer 2023 dann sogar mit einer XXL-Ausgabe mit Stars der Szene – da freu ich mich am meisten drauf!", kündigt Till Reiners an.