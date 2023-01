Seven.One und MGM schließen umfangreiche Partnerschaft

TV-News

Durch die Kooperation findet «James Bond 007» eine neue TV-Heimat. Auch Joyn profitiert von dem Rechte-Deal.

Die Seven.One Entertainment Group und die Produktionsgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer, besser unter dem Kürzel MGM bekannt, haben einen umfangreichen Deal geschlossen. Das Unternehmen, das vor zwei Jahren von Amazon gekauft wurde, besitzt die Rechte an zahlreiche Filmklassikern. Darunter befindet sich auch die-Reihe, die in Deutschland und Österreich nun im Free-TV bei den Sendern der Unterföhringer Gruppe zu sehen sein werden. Damit wechselt die berühmte Agenten-Reihe von RTL Deutschland zu Seven.One.Der Deal umfasst 25 «Bond»-Filme, darunterund, aber auch die Klassiker des Franchise wieund. Für James Bond ist es eine Rückkehr nach Unterföhring nach zehn Jahren. Wo die Filme im deutschen Fernsehen demnächst ausgestrahlt werden, ließ die am Donnerstag verschickte Mitteilung offen. Möglicherweise kehr mit James Bond auch der Blockbuster bei ProSieben zurück.Doch nicht nur das Fernsehpublikum profitiert von dem Rechtedeal mit MGM, auch Streamingkunden von Joyn dürfen sich auf die Erweiterung des Portfolios freuen. Zu den in dem Rechtepaket enthaltenen Filmen zählen unter anderem ► sowie die komplette-Reihe.